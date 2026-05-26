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mercoledì, Maggio 27, 2026
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Calciomercato Serie A:Grosso lascia il Sassuolo e va verso la Fiorentina, Italiano in pole per il Napoli, Di Francesco e De Rossi per il Bologna

Il valzer degli allenatori

Di
Salvatore Ciotta
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serie a enilive 2024 2025: roma vs bologna
L’URLO DI VINCENZO ITALIANO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il domino degli allenatori è appena iniziato, e di tutti i nomi quello che rischia di rimanere senza panchina è Allegri che è stato appena scaricato dal Milan, anche se c’è un flebile speranza che possa andare a Napoli, ma ADL sembra aver scelto Italiano come successore di Conte.

Carnevali ha appena dichiarato che Grosso lascerà il Sassuolo e con molta probabilità andrà alla Fiorentina, mentre in emilia potrebbe arrivare uno tra Aquilani o Abate. Infine il Bologna che lascerà andare Italiano al Napoli, come successore sceglierà uno tra Di Francesco e De Rossi.

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