Calciomercato Serie A:Grosso lascia il Sassuolo e va verso la Fiorentina, Italiano in pole per il Napoli, Di Francesco e De Rossi per il Bologna

Il domino degli allenatori è appena iniziato, e di tutti i nomi quello che rischia di rimanere senza panchina è Allegri che è stato appena scaricato dal Milan, anche se c’è un flebile speranza che possa andare a Napoli, ma ADL sembra aver scelto Italiano come successore di Conte.

Carnevali ha appena dichiarato che Grosso lascerà il Sassuolo e con molta probabilità andrà alla Fiorentina, mentre in emilia potrebbe arrivare uno tra Aquilani o Abate. Infine il Bologna che lascerà andare Italiano al Napoli, come successore sceglierà uno tra Di Francesco e De Rossi.