Calciomercato Lazio, Gattuso nuovo allenatore: contratto, modulo e scelte del tecnico

Il calciomercato Lazio potrebbe avere la prima svolta. Gennaro Gattuso è stato individuato come possibile nuovo allenatore. Dopo le telefonate dei giorni scorsi, in mattinata di oggi c’è stato un nuovo contatto, che ha portato a un accordo di massima tra le parti da definire nei dettagli.

Calciomercato Lazio, la squadra a Gattuso: ecco come potrebbe giocare

L’ex ct azzurro, appena conclusa l’esperienza in nazionale, ha già voglia di rimettersi in gioco. Dopo Napoli e Milan, è pronto un contratto con la Lazio. Nei primi colloqui con Claudio Lotito il tecnico è pronto ad accettare un biennale. Non è la prima volta che Rino sia vicino alla Lazio, Gattuso fu vicino ai capitolini già nel 2019. Lotito chiama il tecnico in biancoceleste per ritrovare nuovi equilibri: si riparte dal 4-2-3-1 e dal tandem Rovella-Taylor a centrocampo.

Salvo clamorosi imprevisti dell’ultimo minuto, l’ex ct azzurro farà il suo ingresso al centro sportivo di Formello a metà della prossima settimana. Sarà quel il momento clou in cui il tecnico prenderà ufficialmente contatto con le strutture e il mondo biancoceleste, pronto a iniziare la sua nuova avventura. Gennaro Gattuso dovrebbe firmare un contratto strutturato sulla formula del “uno più uno”, in cui la seconda stagione scatterà automaticamente attraverso una clausola pro forma. Le cifre parlano di un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungeranno diversi bonus legati ai risultati.