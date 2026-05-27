Calciomercato Serie B: Pisa, Knaster atteso nel weekend, Palermo niente rivoluzioni, Calabro potrebbe lasciare Carrara

A Pisa c’è da pianificare la prossima stagione di Serie B, la rosa sarà rivoluzionata con molti giocatori che lasceranno il club anche alcuni della vecchia guardia, mentre i prestiti stranieri non verranno riscattati. Nel weekend è atteso a Forte dei Marmi il patron Knaster, e si potrà così dare inizio al casting allenatore con sul taccuino di Gabbanini nell’ordine Pecchia, Calabro, Abate, Baroni ma anche uno straniero che potrebbe essere Mckenna ma su cui ad oggi non vi sono riscontri.

Il Palermo ha deciso di non rivoluzionare i quadri dirigenziali, si prosegue con il Ds Osti e con Inzaghi sulla panchina, la squadra va rinforzata ma tutto dipenderà da quanto metterà a disposizione il City, ma la sensazione è che quest’anno il budget sarà aumentato per tentare l’assalto alla Serie A.

Infine Calabro potrebbe lasciare Carrara nonostante l’ulteriore anno di contratto, su di lui ci sono Pisa e Padova, anche a Bolzano si pensa ad un cambio di allenatore con Castori che dopo la salvezza ottenuta dovrebbe andare via.