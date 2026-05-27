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mercoledì, Maggio 27, 2026
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Playoff Serie C: le probabili formazioni e dove vederli in TV

Di
Salvatore Ciotta
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Si giocano questa sera le semifinali di ritorno dei playoff di Serie C, con il Catania che deve ribaltare  lo 0-4 subito ad Ascoli, mentre il Brescia riparte dall’1-1 dell’Arechi. Le partite potranno essere viste su Sky, NowTv con Catania-Ascoli visibile in chiaro su raisport.

Le probabili formazioni

Catania-Ascoli

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Cicerelli, D’Ausilio; Caturano. Allenatore: Domenico Toscano

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese, Corradini; Silipo, Del Sole, Oviszach; Corazza/Chakir. Allenatore: Francesco Tomei

Union Brescia-Salernitana

Union Brescia (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Armati; Cisco, Mercati, Mallamo, De Maria; Lamesta, Zennaro; Crespi. Allenatore: Corini.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Longobardi, Tascone, De Boer, Villa; Ferraris; Lescano, Molina. Allenatore: Cosmi.

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