Il calciomercato Inter cercherà di portare quanti più rinforzi possibili a Cristian Chivu per affrontare la prossima stagione in piena tranquillità. Il tecnico rumeno chiede di rinforzare tutti i reparti, senza avere vuoti, soprattutto se ci sono assenze per infortuni. Tra i giocatori su cui si lavora in questi giorni spuntano i nomi di Solet e Curtis Jones.

Calciomercato Inter, a lavoro per Curtis Jones e Solet

Due obiettivi noti in casa Inter, Solet e Curtis Jones. Il primo è da anni un pallino fisso per Marotta e Ausilio, il secondo è da poco nel mirino nerazzurro. L’Inter segue il difensore dell’Udinese Oumar Solet già da tempo. Il centrale francese classe 2000 è considerato uno dei sacrificabili del club friulano, pronto a cedere il francese. La valutazione che fa l’Udinese di Solet si aggira intorno a una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

La nuova idea di Chivu di puntare anche su Curtis Jones è importante. Il centrocampista inglese può giocare un po’ ovunque in mezzo al campo e pure alle spalle di una prima punta. Il prezzo che il Liverpool ha imposto per il 25enne è intorno ai 40 milioni di euro. I nerazzurri proveranno anche a cercare di trovare un’intesa per un prestito.