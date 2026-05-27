Il calciomercato Roma potrebbe regalare sorprese interessanti nei prossimi mesi. Secondo le ultime voci, il club giallorosso starebbe seguendo con interesse Rafael Obrador, esterno sinistro classe 2004 in prestito al Torino ma di proprietà dal Benfica.

Calciomercato Roma, Obrador nel mirino di Gasperini

Il club granata ha un diritto di riscatto e quindi il futuro del giocatore dipenderà anche dalla decisione del club piemontese. Nel caso in cui la società del Torino decidesse di non esercitarlo, il club giallorosso potrebbe inserirsi per provare a prendere il laterale spagnolo come alternativa a Wesley, che comunque nella prossima stagione dovrebbe tornare stabilmente sulla fascia destra.

L’esterno sinistro, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, è nel mirino di Gian Piero Gasperini e della sua Roma grazie alla grande ascesa del giocatore avvenuta con la maglia del Toro. Nella squadra granata il giocatore in breve tempo è diventato una certezza sulla fascia, attirando l’attenzione di diversi club italiani, non solo la Roma.

In realtà, il Torino, avrebbe intenzione di far proseguire il percorso di crescita del laterale spagnolo nel suo club, ma la situazione resta complessa. Il diritto di riscatto fissato dal Benfica a 9 milioni di euro viene considerato un po’ alto rispetto agli attuali piani di spesa del club italiano. Per questo la conferma di Obrador non è ancora scontata, la Roma resta alla finestra e spera di portarlo in capitale nella prossima sessione di mercato.