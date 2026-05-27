Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
giovedì, Maggio 28, 2026
Home Calciomercato Calciomercato Roma, occhi su Obrador, esterno del Torino che piace a Gasperini

Calciomercato Roma, occhi su Obrador, esterno del Torino che piace a Gasperini

Di
Anna Rosaria Iovino
-
128
serie a enilive 2025 2026: hellas verona vs roma
L’ESULTANZA GIOIOSA DI GIAN PIERO GASPERINI DOPO IL GOL DI MALEN ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma potrebbe regalare sorprese interessanti nei prossimi mesi. Secondo le ultime voci, il club giallorosso starebbe seguendo con interesse Rafael Obrador, esterno sinistro classe 2004 in prestito al Torino ma di proprietà dal Benfica.

Calciomercato Roma, Obrador nel mirino di Gasperini

Il club granata ha un diritto di riscatto e quindi il futuro del giocatore dipenderà anche dalla decisione del club piemontese. Nel caso in cui la società del Torino decidesse di non esercitarlo, il club giallorosso potrebbe inserirsi per provare a prendere il laterale spagnolo come alternativa a Wesley, che comunque nella prossima stagione dovrebbe tornare stabilmente sulla fascia destra.

L’esterno sinistro, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, è nel mirino di Gian Piero Gasperini e della sua Roma grazie alla grande ascesa del giocatore avvenuta con la maglia del Toro. Nella squadra granata il giocatore in breve tempo è diventato una certezza sulla fascia, attirando l’attenzione di diversi club italiani, non solo la Roma.

In realtà, il Torino, avrebbe intenzione di far proseguire il percorso di crescita del laterale spagnolo nel suo club, ma la situazione resta complessa. Il diritto di riscatto fissato dal Benfica a 9 milioni di euro viene considerato un po’ alto rispetto agli attuali piani di spesa del club italiano. Per questo la conferma di Obrador non è ancora scontata, la Roma resta alla finestra e spera di portarlo in capitale nella prossima sessione di mercato.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598