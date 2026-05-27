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giovedì, Maggio 28, 2026
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Calciomercato Juventus, frenata Alisson: le alternative dei bianconeri

Di
Anna Rosaria Iovino
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790
nazionale italiana di calcio
LA GRINTA DI GUGLIELMO VICARIO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus da mesi si concentra molto sulla ricerca di un nuovo portiere. I bianconeri hanno messo nel mirino, grazie anche al suggerimento di Spalletti, Alisson Becker. L’ex Roma e il tecnico della Vecchia Signora si conoscono benissimo. Nelle ultime settimane, oltre la mancata qualificazione alla prossima Champions da parte della Juve, tra le due parti. Ma a Torino sono già pronte delle alternative.

Calciomercato Juventus, le alternative ad Alisson in porta

Il numero uno della Juventus per la stagione che arriverà potrebbe non essere più il tanto acclamato Alisson. Con l’estremo difensore c’è una brusca frenata in corso. Ma non dovrebbe andare molto lontana la Juve per l’alternativa. L’intreccio suggestivo riguarda anche Giorgi Mamardashvili, secondo portiere dei Reds.

Alisson, che ha da tempo un accordo verbale con la Juve, con un patto che prevedeva tre anni di contratto, fino al 2029, e addirittura un’opzione fino al 2030, potrebbe saltare a causa del Liverpool. Il club inglese prova però a trattenere il 33enne brasiliano, e mette sul piatto il suo vice, Giorgi Mamardashvili. Con l’opzione di un prestito per una stagione.

La Juventus sembra avere qualche altro asso nella manica e, oltre a Mamardashvili, i bianconeri pensano ad un portiere pieno di esperienza come David De Gea della Fiorentina o Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham. Per vicario anche l’Inter è in corsa.

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