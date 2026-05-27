Il calciomercato Juventus da mesi si concentra molto sulla ricerca di un nuovo portiere. I bianconeri hanno messo nel mirino, grazie anche al suggerimento di Spalletti, Alisson Becker. L’ex Roma e il tecnico della Vecchia Signora si conoscono benissimo. Nelle ultime settimane, oltre la mancata qualificazione alla prossima Champions da parte della Juve, tra le due parti. Ma a Torino sono già pronte delle alternative.

Calciomercato Juventus, le alternative ad Alisson in porta

Il numero uno della Juventus per la stagione che arriverà potrebbe non essere più il tanto acclamato Alisson. Con l’estremo difensore c’è una brusca frenata in corso. Ma non dovrebbe andare molto lontana la Juve per l’alternativa. L’intreccio suggestivo riguarda anche Giorgi Mamardashvili, secondo portiere dei Reds.