Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
giovedì, Maggio 28, 2026
Home Calciomercato Calciomercato Milan, nuovo allenatore: ostacoli per Iraola, nel mirino di altri tre...

Calciomercato Milan, nuovo allenatore: ostacoli per Iraola, nel mirino di altri tre club

Di
Anna Rosaria Iovino
-
681
serie a enilive 2024 2025: lazio vs milan
IL PROPRIETARIO DEL MILAN GERRY CARDINALE E L’AMMINISTRATORE DELEGATO GIORGIO FURLANI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan si appresta ad avviare una rivoluzione, a cominciare dall’allenatore. Con l’addio a Max Allegri la società ha pensato ad Andoni Iraola, tecnico spagnolo. Ma il tecnico è uno dei più seguiti sul mercato, altri club sono in corsa per l’ex Bournemouth.

Calciomercato Milan, il nuovo allenatore potrebbe essere Iraola: ma attenzione alla concorrenza

Il Milan ha messo nel mirino Andoni Iraola ma, ottenere il sì dell’ex difensore, classi 1982, non sembra affatto facile per i rossoneri. Iraola al momento non apre ma il Milan non è l’unico club interessato a lui. Sull’allenatore del Bournemouth si sono infatti mossi due club di Premier League: il Crystal Palace e il Liverpool. Oltre agli inglesi, c’è un club di Bundesliga: il Bayer Leverkusen. Iraola non è una novità per i rossoneri, a quanto pare, era già stato contattato dai dirigenti del Diavolo il 15 maggio, alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli.

Considerando il percorso ostico verso il tecnico spagnolo, a Milano hanno già pensato ad un’alternativa. C’è un’altra pista degli ultimi giorni è stata intrapresa dalla direzione tecnica di Via Aldo Rossi, ed è quella di Ralf Rangnick, ct della nazionale austriaca che al momento dunque non sarebbe libero. La ricerca continua.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598