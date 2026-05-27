Il calciomercato Milan si appresta ad avviare una rivoluzione, a cominciare dall’allenatore. Con l’addio a Max Allegri la società ha pensato ad Andoni Iraola, tecnico spagnolo. Ma il tecnico è uno dei più seguiti sul mercato, altri club sono in corsa per l’ex Bournemouth.

Calciomercato Milan, il nuovo allenatore potrebbe essere Iraola: ma attenzione alla concorrenza

Il Milan ha messo nel mirino Andoni Iraola ma, ottenere il sì dell’ex difensore, classi 1982, non sembra affatto facile per i rossoneri. Iraola al momento non apre ma il Milan non è l’unico club interessato a lui. Sull’allenatore del Bournemouth si sono infatti mossi due club di Premier League: il Crystal Palace e il Liverpool. Oltre agli inglesi, c’è un club di Bundesliga: il Bayer Leverkusen. Iraola non è una novità per i rossoneri, a quanto pare, era già stato contattato dai dirigenti del Diavolo il 15 maggio, alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli.

Considerando il percorso ostico verso il tecnico spagnolo, a Milano hanno già pensato ad un’alternativa. C’è un’altra pista degli ultimi giorni è stata intrapresa dalla direzione tecnica di Via Aldo Rossi, ed è quella di Ralf Rangnick, ct della nazionale austriaca che al momento dunque non sarebbe libero. La ricerca continua.