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giovedì, Maggio 28, 2026
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Calciomercato Lazio, Lotito pensa alla difesa: Sergi Dominguez il primo colpo

Di
Anna Rosaria Iovino
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CLAUDIO LOTITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Lazio inizia la sua corsa alla sessione estiva. Claudio Lotito e Fabiani stanno già programmando tutto, in attesa dell’arrivo del nuovo tecnico che, molto probabilmente, senza colpi di scena, sarà Rino Gattuso. Nelle ultime ore spunta l’interesse per un nuovo difensore, pronto a rinforzare la rosa biancoceleste.

Calciomercato Lazio, Sergi Dominguez nel mirino di Lotito e Fabiani

La Lazio ha già iniziato a programmare la prossima stagione, soprattutto per rimediare alle delusioni dell’annata appena conclusa. Il club biancoceleste ha voglia di rifarsi, soprattutto di tornare a conquistare una qualificazione europea. Anche il club biancoceleste, come altri club italiani, si prepara una vera rivoluzione della rosa e i primi movimenti di mercato iniziano a emergere. Claudio Lotito avrebbe individuato il primo acquisto estivo della sua Lazio. Al presidente della società di Formello pace Sergi Dominguez, giovane difensore centrale della GNK Dinamo Zagreb.

Domingue, classe 2005, ha origini spagnole, infatti è cresciuto nel settore giovanile del FC Barcelona. Dominguez ha esordito prima nel Barça B e poi ha collezionato anche alcune presenze con la prima squadra. Nel 2025 ha lasciato la Spagna e si è trasferito alla Dinamo Zagabria, esperienza importante e necessaria, la quale gli ha permesso di giocare con continuità e crescere rapidamente, ma anche di farsi conoscere in tutta Europa. In Croazia ha raccolto 29 presenze e 2 gol, attirando così l’attenzione degli osservatori biancocelesti.

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