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giovedì, Maggio 28, 2026
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Calciomercato Serie B:Pisa all in su Pecchia, Empoli su Espinal, Gilardino verso Verona, Il Padova punta Calabro

Il punto sulle panchine di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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parma calcio vs hellas verona fc
FABIO PECCHIA PERPLESSO ( FOTO SALVATORE FORNELLI/KEYPRESS )

Sono ancora molte le panchine da assegnare nel prossimo campionato di Serie B, mentre le conferme sono quelle di Bucchi all’Arezzo, Floro Flores al Benevento, Inzaghi a PAlermo, Modesto al Mantova, Chiappella all’Entella e Gallo al Vicenza che ha rinnovato fino al 2028.

A Pisa c’è da smaltire la delusione della immediata retrocessione dalla Serie A, ed a quanto pare la dirigenza sembra aver individuato in Pecchia l’erede di Hiljemark, uno che di promozioni se ne intende, già due all’attivo a Verona e Parma, ed è anche navigato in Serie A, insomma sarebbe l’allenatore giusto al posto giusto. La rosa del Pisa sarà rivoluzionata, arriveranno giovani ma anche giocatori di categoria, con Semper, Tramoni e Canestrelli che potrebbero partire.

L’ex Pisa Gilardino potrebbe essere il nuovo allenatore del Verona, ad oggi è in vantaggio sulla concorrenza, la dirigenza gialloblu avrebbe scelto lui per l’immediato ritorno in Serie A. Calabro potrebbe lasciare la panchina della Carrarese dopo tre anni per scegliere il Padova, mentre l’Empoli non è sicuro di ripartire con Caserta, piace Vinicio Espinal della Giana Erminio, ci sarà un incontro decisivo settimana prossimo.

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