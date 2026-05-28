Il calciomercato Juventus potrebbe assistere ad un addio indesiderato. Gleison Bremer è vicino ai saluti. Il Bayern Monaco si è messo sulle tracce del difensore brasiliano in forza ai bianconeri dal 2022.

Calciomercato Juventus, Bremer verso il Bayern Monaco

Il difensore bianconero, classe 1997, in scadenza di contratto con la società piemontese nel 2029, a 29 anni è nella fase più importante della carriera, quella in cui è necessario raccogliere il più possibile, soprattutto a livello di soddisfazioni personali. Qualche settimana fa, il brasiliano aveva mostrato a tutti il suo malessere in bianconero: “Ho 29 anni e poco tempo, voglio vincere“. Parole che avevano già lasciato intendere un addio vicino. Oggi tutto sembra più concreto e, l’interesse dei tedeschi non lascia scampo al futuro in bianconero di Bremer.

In realtà, a Bremer piacerebbe la Premier League, dove il suo profilo è apprezzato dal Liverpool e dal Manchester United. Da poco è spuntato l’interesse anche da parte del Bayern Monaco che potrebbe tentare l’assalto nelle prossime settimane. La Juve potrebbe tentare di inserire nell’operazione Kim. L’interesse di Kim è nato dall’arrivo di Spalletti, che è stato uno dei cardini dello Scudetto quando il tecnico allenava il Napoli nel 2023. Tutto potrebbe accadere nelle prossime settimane, quando si avrà una linea più chiara sul futuro.