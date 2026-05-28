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giovedì, Maggio 28, 2026
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Calciomercato Inter, Koné si allontana: l’attenzione è tutta su Curtis Jones

Di
Anna Rosaria Iovino
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905
roma calcio
MANU KONE RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter prende una svolta inaspettata: i nerazzurri virano totalmente su Curtis Jones, allontanando la via per Manu Koné della Roma. Dopo un anno di attenzioni e corteggiamento, i nerazzurri cambiano prospettiva per il futuro della mediana. Molto probabilmente anche per una questione di budget di mercato.

Calciomercato Inter, verso Curtis Jones, abbandonata la strada per Koné

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, martedì sera a Montecarlo, alla festa del procuratore Pastorello, Ausilio dell’Inter ha parlato al collega del Liverpool, Richard Hughes. L’Inter punta a sfruttare l’accordo con il giocatore inglese in scadenza nel 2027. Ma Jones è uno dei 16 titolari a disposizione di Arne Slot, situazione che difficilmente consentirà al giocatori di muoversi. L’unica cosa che consentirebbe il giocatore di lasciare i Reds è un’offerta di almeno 25 milioni di euro. La trattativa è appena cominciata, l’Inter proverà ad affondare il colpo.

Considerando che Curtis Jones, che tanto piace a Cristian Chivu, costerebbe tra i 25-30 milioni, per arrivare a Manu Koné della Roma ne servono circa 40. Cifra che ha spostato l’interesse dei nerazzurri verso l’Inghilterra. Non solo una questione economica, altro aspetto positivo che spinge i nerazzurri verso Jones, è che l’inglese sa ricoprire più ruoli, giocando in una mediana a tre o a quattro con gli stessi risultati.

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