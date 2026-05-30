Champions League, PSG-Arsenal, 2-1 (1-1): si decide ai rigori, francesi campioni d’Europa

Alla Puskas Arena di Budapest è appena terminata la finale di Champions League tra PSG-Arsenal. A trionfare quest’anno è stata la squadra guidata da Luis Enrique. Gol di Havertz dell’Arsenal al sesto minuto del primo tempo e pareggio su rigore di Dembelé del PSG al 65esimo. Non sono bastati i tempi regolamentari né supplementari, PSG-Arsenal si è decisa ai rigori. Paris Saint-Germain campione d’Europa.

PSG-Arsenal, il tabellino

Il primo tempo parte alla grande con l’Arsenal che passa subito in vantaggio dopo 6 minuti con Havertz. Il PSG non si perde d’animo e, dopo aver subito il gol, crea una lunga serie di occasioni. Nessuna davvero pericolosa; prima ci prova Hakimi, poi Dembelé ed infine Doue. L’Arsenal bravo a difendere il risultato e la propria porta. Nonostante le numerosi occasioni create, il PSG non si rende mai veramente pericoloso. Alla fine della prima frazione di gioco è l’Arsenal a guidare il match. Alla Puskas Arena di Budapest al termine dei primi 45 minuti di gioco il risultato è di 1-0 per gli inglesi. Gol di Havertz al 6′ minuto.

Il secondo tempo riparte senza nessun cambiamento tra le due parti a Budapest. Parte forte la formazione francese con Fabian Ruiz, che però viene intercettato dalla difesa inglese. Prima parte della seconda frazione di gioco molto equilibrata, con Arsenal un po’ falloso. Il PSG cerca di creare spazi per passare e tentare il tiro, ma gli inglesi sono ben chiusi. L’Arsenal commette un errore con Mosquera che entra brutto sull’avversario. L’arbitro Siebert assegna rigore per il PSG, dopo ulteriore conferma VAR. Sul dischetto si presenta Dembelé: GOL! Le due squadre ripartono dall’1-1, successivi 20 minuti di gioco con dominio francese, ma l’Arsenal si difende bene. La formazione di Arteta trova l’occasione con Saka al 77′. Neanche un minuto dopo è la formazione di Luis Enrique a sfiorare il gol con Kvaratskhelia. I tempi regolamentari terminano in parità, 1-1, a Budapest. Si va ai tempi supplementari. Nulla cambia dopo 120 minuti di gioco. Si va ai rigori.

Le formazioni ufficiali di Psg-Arsenal

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos (106′, Zabarnyi), Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz (Zaire Emery), Vitinha (108′, Berarldo), Joao Neves; Doué, Dembelé (95′,Ramos), Kvaratskhelia (83′, Barcola). All. Luis Enrique.