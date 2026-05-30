Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
sabato, Maggio 30, 2026
Home Calcio Estero PSG-Arsenal, dove vedere la finale di Champions League

PSG-Arsenal, dove vedere la finale di Champions League

Di
Anna Rosaria Iovino
-
70
Champions League

Alla Puskás Aréna di Budapest in scena il match che promette spettacolo: finale Champions League tra PSG-Arsenal. Il calcio d’inizio, per la prima volta, alle 18, verrà guidato dall’arbitro tedesco Siebert.

PSG-Arsenal, probabili formazioni

La finale tra Psg e Arsenal è in programma oggi, sabato 30 maggio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Psg (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, L. Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta.

PSG-Arsenal, dove vedere la partita

La finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain sarà visibile in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, ed in diretta streaming su Sky Go e Now. Non è prevista una diretta tv in chiaro, ma la partita sarà trasmessa in differita dalle 21 su Tv8. ed in streaming gratuito su tv8.it.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598