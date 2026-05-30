PSG-Arsenal, dove vedere la finale di Champions League

Alla Puskás Aréna di Budapest in scena il match che promette spettacolo: finale Champions League tra PSG-Arsenal. Il calcio d’inizio, per la prima volta, alle 18, verrà guidato dall’arbitro tedesco Siebert.

PSG-Arsenal, probabili formazioni

La finale tra Psg e Arsenal è in programma oggi, sabato 30 maggio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Psg (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, L. Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta.

PSG-Arsenal, dove vedere la partita

La finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain sarà visibile in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, ed in diretta streaming su Sky Go e Now. Non è prevista una diretta tv in chiaro, ma la partita sarà trasmessa in differita dalle 21 su Tv8. ed in streaming gratuito su tv8.it.