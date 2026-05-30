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domenica, Maggio 31, 2026
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Calciomercato Serie B: Calabro lascia Carrara, Bianco rinnovo automatico con il Monza, Pecchia tra Pisa e Modena

Il punto sulla serie B

Di
Salvatore Ciotta
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215
Calendario Serie B
Fonte Lega B

Antonio Calabro ha deciso di lasciare la Carrarese dopo tre anni, con una promozione conquistata dalla Serie C e due salvezze a sorpresa tra lo scetticismo degli addetti ai lavori. Il lavoro di Calabro a Carrara è stato incredibile ed ora per lui si aprono due porte, una è quella del Padova l’altra è quella del Pisa. Proprio il Pisa ha nel taccuino Antonio Calabro, ma anche Fabio Pecchia che è al momento in vantaggio ma anche il Modena pensa all’ex Parma sopratutto se arriverà Bonato che ne è il maggior sponsor.

Nel frattempo Bianco a Monza ha ottenuto la promozione in Serie A e con essa il rinnovo del contratto per altre due stagioni. Infine a Carrara il successore di Calabro è da ricercarsi tra Gorgone ex Pescara e Stefano Turati in questa stagione al Siracusa.

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