Calciomercato Serie B: Castellammare in ansia, il Pisa ha scelto Pecchia, D’Angelo piace al Modena, Abate e Aquilani in serie A

Abate ed Aquilani per l’ottimo lavoro svolto dovrebbero, a meno di clamorosi ribaltamenti andare ad allenare in Serie A, con Abate diretto verso orino mentre Aquilani dovrebbe essere il nuovo allenatore del Sassuolo.

A Castellammare la città è in ansia per la Juve Stabia, ieri è arrivata la penalizzazione di due punti che il club sconterà nel prossimo campionato, mentre tiene banco l’iscrizione del club al prossimo campionato cadetto su cui ad oggi ci sono diversi dubbi.

D’Angelo dopo essere stato in ballottaggio per la panchina dell’Avellino sembra poter essere il successore di Sottil, mentre a Pisa il prescelto come scritto ieri sembra essere Pecchia per lui pronto un biennale ed ovviamente sarà costruita una squadra che possa lottare almeno per i playoff.