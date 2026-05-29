Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
venerdì, Maggio 29, 2026
Home Serie B Calciomercato Serie B: Castellammare in ansia, il Pisa ha scelto Pecchia, D’Angelo...

Calciomercato Serie B: Castellammare in ansia, il Pisa ha scelto Pecchia, D’Angelo piace al Modena, Abate e Aquilani in serie A

Il punto sugli allenatori

Di
Salvatore Ciotta
-
399
whatsapp image 2026 04 07 at 16.23.09

Abate ed Aquilani per l’ottimo lavoro svolto dovrebbero, a meno di clamorosi ribaltamenti andare ad allenare in Serie A, con Abate diretto verso orino mentre Aquilani dovrebbe essere il nuovo allenatore del Sassuolo.

A Castellammare la città è in ansia per la Juve Stabia, ieri è arrivata la penalizzazione di due punti che il club sconterà nel prossimo campionato, mentre tiene banco l’iscrizione del club al prossimo campionato cadetto su cui ad oggi ci sono diversi dubbi.

D’Angelo dopo essere stato in ballottaggio per la panchina dell’Avellino sembra poter essere il successore di Sottil, mentre a Pisa il prescelto come scritto ieri sembra essere Pecchia per lui pronto un biennale ed ovviamente sarà costruita una squadra che possa lottare almeno per i playoff.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598