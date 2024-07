Inter, per l’attacco si valuta anche la pista Berardi | La situazione

A ormai un mese dalla fine del calciomercato, iniziano a delinearsi le rose definitive delle squadre del nostro campionato, ma per l’Inter la campagna acquisti non è ancora da considerarsi terminata. Nonostante gli svariati acquisti fatti dalla compagine neroazzurra, Inzaghi avrebbe chiesto alla società un altro attaccante in caso di cessione di Valentin Carboni, e con l’argentino ormai destinato al Marsiglia, Marotta ha messo nel taccuino un altro attaccante.

Inter, obiettivo Berardi ma a una condizione

Nonostante sia stato una bestia nera sia per Inter che per Milan, contro cui ha segnato complessivamente 19 reti, i neroazzurri starebbero pensando seriamente all’ala del Sassuolo, che dopo la retrocessione con i neroverdi abbandonerà con ogni probabilità Reggio Emilia.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’intenzione di Ausilio sarebbe di prelevarlo in prestito con diritto di riscatto, considerato anche il grave infortunio rimediato a marzo che lo terrà fermo fino a settembre e che frena leggermente i neroazzurri, che non vogliono investire una cifra importante per un giocatore che potrebbe avere altri problemi fisici nel corso dei prossimi mesi.