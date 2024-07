Inter, Marsiglia ad un passo da Valentin Carboni!

Carboni pronto per il salto

Il talentuoso fantasista argentino Valentin Carboni sarebbe molto vicino ad approdare alla corte di Roberto De Zerbi, in Ligue 1. Secondo quanto riportato da “tuttomercatoweb.com”, L’OM starebbe chiudendo la trattativa con l’Inter sulla base di un prestito con diritto di riscatto,le cifre ancora non sono state rese note. L’acquisto di Carboni andrebbe ad accrescere ulteriormente un già ottimo mercato dei francesi che tra gli altri hanno già ufficializzato colpi come Hojberg e Greenwood.

In giornata l’Inter ha reso noto il passaggio di Zinho Vanheusden al KV Mechelen a titolo temporaneo con opzione d’acquisto. Per il centrale classe ’99 si tratterà della seconda stagione consecutiva in Belgio, dopo aver vestito la maglia dello Standard Liegi la scorsa stagione.

Questo il comunicato dell’Inter sul proprio sito:

“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Zinho Vanheusden al KV Mechelen. Il difensore classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione”