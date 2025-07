Il Milan in accelerata sul mercato. Nelle ultime ore è stato messo a segno il primo grande colpo, Samuele Ricci è stato il primo giocatore ad aprire la lista per gli acquisti per rinforzare la rosa a Max Allegri. Ma non è finita qua, la società non ha intenzione di fermarsi e sono pronti già i prossimi assalti: Jashari e Leoni.

Milan, avanzata per Jashari e Leoni

Il Milan, che ieri ha ufficializzato l’arrivo Samuele Ricci dal Torino, è pronto all’assalto di Jashari, che resta il grande colpo per completare la mediana a Max Allegri. I rossoneri non mollano il pressing per arrivare a centrocampista svizzero, lo stesso Jashari ha voglia di giocare a Milano e ha dato il suo consenso alla trattativa. Intanto, in via Aldo Rossi, si spera che il pressing del giocatore sul Club Brugge possa favorire la fumata bianca quanto prima.

Non solo Jashari, il Milan sta provando a portare alla corte di Allegri anche il giovanissimo talento italiano: Giovanni Leoni. Il 18enne difensore del Parma piace a tutte le big del nostro campionato e nonostante il club gialloblù vorrebbe trattenerlo per un’altra stagione difficilmente nella prossima annata sportiva resterà in Emilia. Il Milan ha intenzione di mettere Leoni al centro del progetto, ma per affondare il colpo sarà necessaria prima un’uscita nel reparto. Se Thiaw dovesse accettare il Como, allora i rossoneri si fionderebbero sul calciatore del Parma.