Real Madrid-Borussia Dortmund, le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Real Madrid e Borussia Dortmund chiude il round di quarti di finale del Mondiale per Club FIFA. La vincente di questa gara affronterà una tra PSG e Bayern Monaco in semifinale. Xabi Alonso pensa al 3-5-2 con Rudiger, Tchouameni e Huijsen a comporre il terzetto difensivo, mentre Gonzalo Garcia è ancora favorito su Mbappé in attacco. Difesa a tre anche per il Dortmund, con Guirassy e Adeyemi a comporre il duo d’attaco. La partita, in programma sabato 5 luglio alle 22:00 (ora italiana) verrà trasmessa su Canale 5 e DAZN.

Real Madrid-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

REAL MADRID (3-5-2); Courtois; Rudiger, Tchouameni, Huijsen; Alexander-Arnold, Arda Guler, Bellingham, Valverde, Fran Garcia; Gonzalo Garcia, Vinicius. All. Xabi Alonso

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2). Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Groß, Svensson; Sabitzer; Guirassy, Adeyemi. All. Kovac