PSG-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna la Champions League 2025/26 con le semifinali. Oggi, martedì 28 aprile, è il giorno della super sfida Psg-Bayern Monaco. Al Parco dei Principi, i campioni d’Europa in carica guidati dal tecnico Luis Enrique ospitano i tedeschi di Vincent Kompany.

PSG-Bayern Monaco, probabili formazioni

PSG (4-3-3) Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Mayulu, Zaire-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

BAYERN MONACO (4-2-3-1) Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany

Psg-Bayern, dove vederla in tv e in streaming

La semifinale di Champions League Psg-Bayern sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now.