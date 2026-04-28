Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
martedì, Aprile 28, 2026
Home Calcio Estero PSG-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

PSG-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
-
10
pallone champions league
il pallone della Champions League ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Torna la Champions League 2025/26 con le semifinali. Oggi, martedì 28 aprile, è il giorno della super sfida Psg-Bayern Monaco. Al Parco dei Principi, i campioni d’Europa in carica guidati dal tecnico Luis Enrique ospitano i tedeschi di Vincent Kompany.

PSG-Bayern Monaco, probabili formazioni

PSG (4-3-3) Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Mayulu, Zaire-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

BAYERN MONACO (4-2-3-1) Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany

Psg-Bayern, dove vederla in tv e in streaming

La semifinale di Champions League Psg-Bayern sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598