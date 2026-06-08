Il calcio si trova a rivivere di nuovo un momento angosciante e ricco di paura. L’ex Inter, Eriksen, ha avuto un secondo malore in campo, dopo quello avuto durante gli Europei del 2021.

Malore Eriksen, addio al calcio?

Grande paura per il collasso avuto da Christian Eriksen durante l’amichevole con l’Ucraina. Subito dopo sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni dell’ex Inter. Ma adesso arriva anche il post social (su Instagram) del centrocampista: “Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia. Come potete immaginare quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia, ma voglio rassicurare tutti che perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021. Mi sento bene e il recupero è già cominciato. Oltre a essere grato per il supporto e l’assistenza di tutti i giocatori e membri dello staff in campo, sono incredibilmente grato a tutti quei dottori che in questi anni si sono presi cura del mio cuore. Grazie al loro ottimo lavoro il mio defibrillatore ha fatto esattamente quello che è stato costruito per fare: proteggermi quando ne avevo bisogno. Ora mi dedico al riposo, alle vacanze, alla mia famiglia e a giocare a calcio con i miei figli”.

Malore Eriksen, cos’è successo?

Il centrocampista si è accasciato a terra al 64′ della partita di domenica a Odense, tra Danimarca-Ucraina. L’arbitro ha sospeso la partita e Eriksen è stato successivamente portato in ospedale, protetto dai giocatori di entrambe le squadre mentre usciva dal campo. Il medico della nazionale danese, Morten Boesen, ha dichiarato: “Eriksen è stato brevemente privo di sensi, ma il pacemaker ha funzionato correttamente”.

Oggi, lunedì 8 giugno, Boesen ha dato anche un aggiornamento positivo: “Ho parlato con Christian stamattina e sta bene”, è con la sua famiglia ed è di buon umore. Ci aspettiamo che venga dimesso presto e possa tornare a casa”.