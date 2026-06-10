Mondiali 2026, Messico-Sudafrica: dove vedere la cerimonia d’apertura e il primo match

Al Via i Mondiali 2026 che quest’anno si giocheranno in America. La cerimonia d’apertura è prevista per giovedì 11 giugno 2026 alle ore 19:30, proseguirà con il primo match in lista: Messico-Sudafrica, previsto per le ore 21.

Mondiali 2026, saranno tre le cerimonie d’apertura

Prima del fischio d’inizio della prima partita dei Mondiali 2026, tra Messico-Sudafrica, ci saranno 90 minuti di spettacolo, per quella che sarà la cerimonia d’apertura della competizione calcistica più seguita al mondo. Secondo le indicazioni ufficiali della FIFA, la cerimonia inizierà alle 11:30 ora locale di Città del Messico, che in Italia corrisponde alle 19:30. Shakira canterà l’inno ufficiale, ‘Dai dai’, insieme all’artista nigeriano Burna Boy. Sul palco si alterneranno poi J Balvin, Belinda e il cantante Alejandro Fernandez. Presenti anche Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. Una festa in pieno stile sudamericano che scalderà lo Stadio Azteca e i milioni di spettatori collegati da ogni angolo del mondo.

Considerando che, per la prima volta nella storia, il Mondiale si svolgerà in 3 nazioni diverse, ci saranno tre cerimonie d’apertura. Lo conferma anche la Fifa. Dunque, ci saranno tre cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei Paesi ospitanti. Il Canada vivrà la sua cerimonia il 12 giugno a Toronto prima di affrontare la Bosnia Erzegovina, così come gli Stati Uniti più tardi lo stesso giorno, a Los Angeles, prima della partita d’esordio della nazionale statunitense contro il Paraguay. La cantante Vegedream si esibirà a Toronto con Nora Fatehi, Alanis Morissette e Michael Bublé, mentre la pop star Katy Perry, il rapper Future e la cantante brasiliana Anitta si esibiranno a Los Angeles.

Dove vedere la cerimonia d’apertura

Giovedì 11 giugno, la prima partita dei Mondiali 2026 che si disputerà nello storico Estadio Azteca di Città del Messico e andrà in onda su Rai 1 alle ore 21. La cerimonia d’apertura a partire dalle ore 19:30 sempre su Rai 1.