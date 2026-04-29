Atletico Madrid-Arsenal, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

In scena la Champions League con la semifinale tra Atletico Madrid-Arsenal. Oggi 29 aprile 2026 alle ore 21 al Metropolitano di Madrid, l’arbitro olandese Makkelie guiderà la super sfida europea.
Atletico Madrid-Arsenal, probabili formazioni
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Marc Pubill, Le Normand, Ruggeri; G.Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone. A disposizione: Musso, Esquivel, Hancko, Lenglet, Julio Diaz, Mendoza, Johnny Cardoso, Nico Gonzalez, Obed Vargas, Almada, Alex Baena, Sorloth. Indisponibili: Gimenez, Barrios. Squalificati: /.
ARSENAL (4-2-3-1): David Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Arteta. A disposizione: Arrizabalaga, Setford, Calafiori, Dowman, Eze, Gabriel Jesus, Lewis-Skelly, Norgaard, Madueke, Mosquera, Salmon, Trossard. Indisponibili: Merino, Timber, Havertz. Squalificati: /.
Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal
La semifinale di Champions Atletico-Arsenal, in programma alle ore 21 al Wanda Metropolitano, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Amazon Prime Video.