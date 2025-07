Inter, il dopo-Calhanoglu ha un nuovo nome: Angelo Stiller

Il caso di Hakan Calhanoglu non è finito, il centrocampista è sempre più distante dai nerazzurri e potrebbe lasciare non solo per la Turchia, chiesto a dal Galatasaray, ma anche dall’Arabia arrivano offerte. Secondo le ultime voci di mercato, l’Al-Hilal avrebbe già fatto l’offerta al giocatore. Il centrocampista dell’Inter potrebbe ricongiungersi con il suo ex allenatore Simeone Inzaghi.

Inter, il posto di Hakan ad Angelo Stiller

Una separazione con Calhanoglu, soprattutto dopo gli eventi con Lautaro Martinez, oggi è inevitabile e, a prescindere da quelle che saranno le cifre finali, l’Inter si è rimessa a caccia di un potenziale sostituto, con caratteristiche tecniche simili, ma con profilo economico e soprattutto di età più gradite al fondo Oaktree che vuole investire solo sui giovani. E in questa ricerca sta scalando le gerarchie colui che è si è meritato il soprannome di “nuovo Kroos”: Angelo Stiller.

Stiller è un giovane talento, classe 2001, ed è nato in Germania. Portato per il gioco del calcio, i primi passi li ha mossi nel TSV Milbertshofen, un club della periferia nord di Monaco. Successivamente viene notato dal Bayern Monaco quando ha appena 9 anni dove inizia un percorso che lo porterà dov’è oggi: capitano dell’Under 17 campione di Germania, promosso con due anni in meno nell’Under 19, poi la seconda squadra con Hoeness e nel 2020 l’esordio in prima squadra fra Coppa di Germania e Champions League.