PSG-Bayern Monaco, le ultimissime sulle formazioni

Grande sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco in un classico del calcio europeo, in programma alle 18 ad Atlanta. Rientra Dembelé nei parigini. Possibile titolarità per Musiala nei bavaresi.

PSG-Bayern Monaco, le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane. All. Kompany.