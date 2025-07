Palmeiras-Chelsea, le probabili formazioni e dove vederla

Il secondo quarto di finale del Mondiale per Club FIFA vede come protagoniste Palmeiras e Chelsea: la vincente sfiderà una tra Fluminense e Al Hilal. I brasiliani si schiereranno con un 4-2-3-1 composto da Gustavo Gomez e Bruno Fuchs al centro della difesa, mentre Paulinho, Mauricio ed Estevao agiranno alle spalle di Vitor Roque in attacco. Maresca pensa a un modulo speculare, composto da Caicedo ed Enzo Fernandez in mediana, mentre Nkunku dovrebbe partire titolare sulla trequarti, completata da Pedro Neto e Palmer. La partita, in programma sabato 5 luglio alle 03:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN.

Palmeiras-Chelsea, le probabili formazioni

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Bruno Fuchs, Piquerez; Rios, Lucas Evangelista; Paulinho, Mauricio, Estevao; Vitor Roque. All. Ferreira.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Palmer, Pedro Neto; Delap. All. Maresca.