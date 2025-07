La Roma ha puntato Wesley França, difensore del Flamengo classe 2003. Sul giocatore non solo i giallorossi, anche la Juventus ha puntato l’obiettivo da tempo, ma i capitolini si portano avanti nella trattativa e provano a spingere per chiudere per il brasiliano.

Roma, l’Everton potrebbe acquistare Wesley e cederlo in prestito ai giallorossi

Nelle ultime ore la Roma continua a spingere per Wesley, ci sarebbero stati nuovi contatti con il Flamendo nelle ultime ore. L’esterno brasiliano resta la prima scelta dei giallorossi, con Gasperini che lo ha individuato come il giocatore giusto per la sua strategia di gioco per la prossima stagione.