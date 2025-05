Il futuro di Theo Hernandez al Milan è in bilico già da tempo. Il francese con il suo entourage non hanno mai trovato l’accordo per il rinnovo con la società rossonera. La stagione del francese, d’altra parte, è stata molto deludente e i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 si sono fermati ormai da mesi. Dalla Spagna, intanto, in questa situazione sembra inserirsi il Real Madrid, che è alla ricerca di un esterno sinistro. Secondo quanto riporta Marca, Theo si sarebbe offerto ai Blancos per la prossima stagione.

Milan, Theo verso il Real Madid

Il prossimo allenatore del Real, dopo l’addio di Ancelotti che ha accettato l’offerta del Brasile, sarà Xabi Alonso, che si siederà sulla panchina delle merengues già dal Mondiale per Club. Il tecnico sembra avere altre priorità per quanto riguarda il mercato madridista.

Il Real Madrid sta rivalutando l’idea di riportare Theo Hernandez nella capitale spagnola. Tuttavia, il profilo del classe ‘97 non è tra quelli principali sondati dalla dirigenza delle Merengues, che preferirebbe acquistare giocatori maggiormente futuribili come Kerkez o Carreras. Ma l’idea è sul piatto e intanto Theo si è offerto.