Lazio, futuro Guendouzi incerto: tutto dipende dalla Champions

La prossima avversaria della Lazio sarà l’Inter dell’ex tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. ancora in corsa per vincere il campionato di Serie A. I biancocelesti non scenderanno a San Siro con l’idea di arrendersi facilmente. Per la formazione di Baroni una vittoria al Meazza significherebbe con tutta probabilità la qualificazione alla prossima Champions League. È guerra aperta contro i nerazzurri.

Lazio, l’Inter ha puntato gli occhi su Guendouzi

Tutta la formazione di Marco Baroni è pronta alla sfida contro l’Inter, soprattutto Guendouzi, il quale dovrà caricarsi sulle spalle il peso della squadra. Intanto il giocatore ha anche tutta la stima del tecnico, il quale sta valorizzando molto questa sua capacità di sacrificarsi. Baroni, dopo l’ultimo allenamento si è fermato colloquio con il calciatore francese e con Romagnoli.

Non solo, a quanto pare, il team milanese sembra essere sulle tracce del giocatore della Lazio già da tempo. I nerazzurri vorrebbero provare ad aggiudicarsi l’ex Arsenal in quanto lo seguono già dai tempi in cui giocava a Londra. La dirigenza di Viale della Liberazione ha pensato anche ad un possibile scambio di mercato con Asslani. Il giocatore della Lazio ha un valore alto, la valutazione biancoceleste si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Sarà quindi interessante assistere agli sviluppi di questa trattativa nelle prossime settimane.