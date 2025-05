Serie B: le designazioni arbitrali delle due partite di playoff e del playout

L’AIA ha comunicato tramite i propri canali ufficiali le designazioni arbitrali inerenti alle sfide valide per i play-off e play-out di Serie B. Per le gare dei play-off in programma il 17 Maggio gli arbitri saranno Sacchi (Catanzaro-Cesena) e Di Bello (Juve Stabia-Palermo), mentre per il play-out d’andata (Salernitana-Frosinone) il direttore di gara sarà Manganiello.

Ricordiamo che le partite del primo turno dei play-off sono da disputarsi in gara secca sul campo della meglio classificata in campionato, mentre i play-out si sviluppano in gare di andata e ritorno.

Di seguito le designazioni arbitrali compete:

Catanzaro-Cesena 17 Maggio h. 17.15

Sacchi

Di Gioia-Moro

Iv: Monaldi

Var: Fabbri

Avar: Mariani

Juve Stabia-Palermo 17 Maggio h. 19.30

Di Bello

Lo Cicero-Bahri

Iv: Rutella

Var: Pezzuto

Avar: Maresca

Salernitana-Frosinone 19 Maggio h. 20.30

Manganiello

Perrotti-Rossi M.

Iv: Cosso

Var: Paterna

Avar: Mazzoleni