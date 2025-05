L’Inter progetta grandi movimenti di mercato per il futuro. Nelle ultime ore la società di Viale della Liberazione sta preparando l’assalto a Joshua Zirkzee. Al momento, tutto il club nerazzurro è focalizzato sull’entusiasmante finale di stagione, che vede la formazione di Inzaghi in attesa di giocare la finale di Champions League e la possibilità di vincere lo scudetto. Confermata l’idea di aggiungere un terzo attaccante di valore a Thuram e Lautaro.

Inter, Zirkzee nel mirino: l’offerta dei nerazzurri

In questi giorni Ausilio e Marotta hanno definito l’offerta da mettere sul tavolo del Manchester Untied per portare a Milano l’ex Bologna. La dirigenza nerazzurra ha in mente di mettere in atto l’operazione verrà strutturata attraverso un prestito con diritto di riscatto, da trasformare in obbligo a determinate condizioni. L’attaccante olandese, per il quale i Red Devils hanno pagato 40 milioni di clausola un anno, ha un cartellino che vale circa 35 milioni più bonus. La cifra per riscattarlo totalmente è questa.

L’Inter ha intenzione di proporre un contratto sulle stesse cifre percepite in Inghilterra: 3,5 milioni a stagione. In caso di riscatto, però, si aggiungerebbero altri 4 anni con ingaggio a salire a scaglioni, accompagnato da bonus sostanziosi.