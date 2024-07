Inter, Marotta studia il colpo Federico Chiesa: la situazione

Del futuro di Federico Chiesa si continua a discutere. L’esterno offensivo è in scadenza di contratto con la Juventus e la Vecchia Signora lo ha messo sul mercato viste le sue elevate pretese.

Inter, l’assalto a Federico Chiesa

La principale pretendente sembrava la Roma, che ormai è interessata maggiormente a Soulè, quindi al giocatore sono rimaste solo due piste: Napoli e Newcastle, che non sono piaciute all’italiano, ma secondo il “Corriere della Sera” ce ne saranno altre. Al momento si parla dell’interesse dell’Inter, esperta di trasferimenti a parametro zero, che sta monitorando con molta attenzione la situazione dell’esterno della Nazionale. C’è un solo scenario in cui i nerazzurri si muoverebbero: la permanenza di Chiesa ancora per un anno per poi partire a parametro zero la prossima estate. A quel punto Marotta proverà a prenderlo come svincolato di lusso. Toccherà poi a Inzaghi trovargli una collocazione nel suo 3-5-2.