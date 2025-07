Juventus, avanti tutta per Sancho e Kolo Muani

Juventus e Manchester United sembrano essere più vicine sul fronte Sancho, giocatore ritenuto essenziale per i bianconeri al fine di rinforzare la rosa di Igor Tudor. L’ostacolo principale è, come noto da sempre, l’ingaggio del giocatore e il prezzo del cartellino: i Red Devils sono partiti da una richiesta di 30 milioni, la Juve è arrivata a 20. In mezzo c’è la cifra attorno alla quale si costruirà l’accordo. Dalla parte della Juve c’è la componente che nessuno ha avanzato richieste per il giocatore, quindi si potrebbe giocare tutto su questa carta.

A Torino c’è in ballo la situazione di Kolo Muani, il giocatore, di proprietà dei francesi del PSG, non hanno intenzione di lasciar andare il giocatore definitivamente. La Juve ha pensato di chiedere un prestito oneroso con un riscatto fissato a 40 milioni tra un anno. Una proposta che il Psg potrebbe adesso prendere seriamente in considerazione