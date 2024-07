La Roma non ha intenzione di perdere Soulé, pronti ad alzare la posta per l’attaccante della Juve. I giallorossi, già forti di un’intesa con l’argentino per l’ingaggio, hanno presentato una nuova offerta alla Juventus.

Roma, nuova offerta per Soulé

In capitale hanno pensato ad una nuova offerta per il giovane talento in forza alla Vecchia Signora. Per il suo cartellino, la strategia attuale è di offrire 25 milioni più 4 di bonus, arrivando dunque a sfiorare quota 30 complessivi, quelli che la Juve chiede. D’altra parte, la dirigenza della Madama, non ha intenzione di voler scendere al di sotto dei 30 milioni, prezzo minimo fissato da Giuntoli per la cessione del classe 2003.

La scorsa settimana i capitolini avevano già formulato un’altra offerta, poi rifiutata dai bianconeri. La prima offerta era stata di 23 milioni più 3 di bonus, il giocatore ha da tempo un accordo con il club capitolino: 2 milioni a stagione più bonus fino al 30 giugno 2029. La Juventus ha anche avuto contatti dal Leicester. Il club delle Foxes cerca un talento da inserire nel proprio organico e ha anche formulato un’offerta ai bianconeri, la quale non è stata accettata dai bianconeri. Gli inglesi, al momento, non si sono spini oltre i 25 milioni di euro, ma il giovane attaccante non ha intenzione di lasciare l’Italia, una nota non positiva nella corsa all’attaccante.