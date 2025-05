Torino – Venezia, le probabili formazioni e dove vederla

Prima gara della trentacinquesima giornata di Serie A. Il Venezia, con la necessità di vincere per restare aggrappato alla speranza, affronta il Torino. Granata, reduci dalla sconfitta dalla sconfitta sul campo del Napoli, in decima posizione con 43 punti. Lagunari terz’ultimi, e sconfitti in casa contro il Milan, a due punti di distanza dalla zona salvezza. La gara, in programma venerdì alle 20.45, sarà visibile su DAZN e SKY.

Torino – Venezia, le probabili formazioni: