Napoli, è fuga scudetto. 2 a 0 al Torino e + 3 sull’Inter

Il Napoli vola in vetta, Conte si gode il primato

Il Napoli non sbaglia, trascinato da un super McTominay gli azzurri battono il Torino 2 a 0 e volano in vetta. La formazione di Conte si porta in testa, a +3 sull’Inter mettendo le mani sullo scudetto. Una domenica da incorniciare per i partenopei.

IL TABELLINO

NAPOLI-TORINO 2-0

Napoli (4-3-3): Meret 6, Di Lorenzo 6,5, Rrhamani 6,5, Buongiorno 6,5 (19′ st Marin), Olivera 6,5 (41′ st Raspadori sv); Anguissa 7 (13′ st Billing 6), Lobotka 6,5 (41′ st Gilmour sv), McTominay 8; Politano 7, Lukaku 6,5 (41′ st Simeone sv), Spinazzola 6,5

A disposizione: Turi, Scuffet, Okafor, Ngonge, Hasa, Mazzocchi

Allenatore: Conte 7

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Coco 5,5 (23′ st Karamoh), Maripan 5, Masina 5 (40′ st Walukiewicz); Pedersen 5,5, Linetty 5,5 (14′ st Vlasic 5,5), Casadei 5, Tameze 5 (1′ st Ilic 5,5), Biraghi 5,5 (14′ st Lazaro 5,5); Elmas 5,5, Adams 5

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Sanabria, Dembélé, Ricci, Perciun, Cacciamani

Allenatore: Vanoli 5

Arbitro: Mariani

Marcatori: 7′ McTominay (N), 41′ McTominay (N)

Ammoniti: Maripan, Ilic, Lazaro (T)

Espulsi: –