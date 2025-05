Nelle prossime settimane si parlerà del futuro di Federico Gatti, il difensore di proprietà della Juventus che nell’ultimo periodo è stato accostato con una certa insistenza anche alla Premier League e al Napoli, rinnoverà con il club della Vecchia Signora.

Juventus, Gatti vicino al rinnovo

Le parti sembrano aver trovato un accordo per il rinnovo dell’attuale contratto: l’ex giocatore del Frosinone guadagnerà 2,5 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2030. L’ufficialità del rinnovo di Gatti arriverà in questo mese, quindi già nelle prossime settimane. Un segnale importante che dimostra l’unione di intenti tra le parti. Il rinnovo del difensore non sarebbe una priorità a livello di tempistiche visto che Gatti ha un contratto molto lungo con la Juve ma è un modo per dimostrare la crescita del giocatore all’interno della squadra, che sarà testimoniata anche da un adeguamento dell’ingaggio, attualmente attorno a 1 milione e mezzo.

Rinnovo che ha portato fino ad oggi una lunga serie di rumors che vedevano Gatti verso altre mete. Gli ultimi riguardanti il Napoli e quel colloquio con Giovanni Manna che però tutto era tranne che un incontro di mercato o per parlare di un futuro nel club di Aurelio De Laurentiis, pur sapendo della stima che l’ex dirigente bianconero ha e del rapporto che li lega.