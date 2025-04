La dirigenza della Juventus è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della squadra. Nelle ultime settimane sembra esserci un nuovo intreccio a centrocampo per continuare a sognare in grande. La novità arriva dalla Germania.

Juventus, Schmitz è il futuro

Un momento decisivo per rinforzare la rosa del futuro: in estate arriverà una nuova rivoluzione nella rosa con il ds Cristiano Giuntoli sempre al lavoro per ambire a grandi palcoscenici. La Juventus non vede l’ora di mettere a segno un’operazione interessante sotto ogni punto di vista. Si tratta di Marwin Schmitz, che ha compiuto 18 anni a inizio gennaio e dopo pochi giorni ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista con il St. Pauli. Sul gioiellino ci sarebbero diverse squadre sparte per tutta Europa, come il Brighton oltre a diversi club di Bundesliga, tra gli altri Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Stoccarda e Lipsia.

Schmitz è considerato in patria il nuovo Kimmich. In questa stagione non è arrivato ancora il debutto in Bundesliga, ma il classe 2007 è pronto per il definitivo salto di qualità. Un profilo molto interessante per rinforzare così la formazione bianconera che milita in Serie C. Un nuovo spunto per mettere a segno l’ennesimo colpo dalla Germania: Schmitz rappresenta il futuro del calcio internazionale e così la Juventus ha intenzione di anticipare le altre big d’Europa.