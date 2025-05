Chelsea già con un piede in finale.

Vittoria per il Chelsea contro gli svedesi del Djurgården. Netto 1-4 per la formazione di Maresca, ad un passo dalla finale. A segno Madueke, Sancho e doppietta Jackson. La Fiorentina perde di misura a Siviglia ed resta aggrappata al sogno della terza finale di fila.

UEFA Conference League, i risultati:

Djurgården-Chelsea 1-4: 12′ Sancho (C); 43′ Madueke (C); 59′, 65′ Jackson (C); 68′ Alemayehu (D)

Betis-Fiorentina 2-1: 6′ Ezzalzouili (B); 64′ Antony (B); 72′ Ranieri (F)