Manca sempre meno alla fine del campionato, ma soprattutto al prossimo mercato. Il Milan è pronto a rivoluzionare dirigenza e panchina, ma non solo, anche la rosa dopo una stagione deludente, va migliorata.

Milan, Lavia nel mirino: si tratta con il Chelsea

Nonostante la finale di Coppa Italia e una Supercoppa, i tifosi rossoneri non sono assolutamente contenti di quanto fatto e anche dalla dirigenza non è arrivata una promozione al lavoro di Conceicao. Tanto che si parla di un cambio in panchina con Sarri che è diventato il favorito numero uno per andare a guidare il club lombardo.

Il Milan pensa anche a nuovi giocatori per rinforzare la rosa e il mirino si è fermato su un giocatore del Chelsea. I rapporti tra Milan e Chelsea sono ottimi ormai da tempo. Ai rossoneri piace Lavia, un centrocampista giovane e destinato ad una carriera sicuramente molto importante. Con il Chelsea fino ad oggi non ha trovato molto spazio e i Blues stanno pensando ad una sua partenza. Il Chelsea ha anche da poco riportato che Romeo Lavia è disponibile per un incredibile prezzo di 45 milioni di sterline quest’estate, suscitando anche l’interesse di diversi club di Premier League.