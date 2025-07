Milan, ultima offerta per Jashari: attesa la risposta del Club Brugge

Il Milan ha fatto la sua offerta ultima al Club Brugge per la trattativa con Jashari. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la risposta del club all’offerta dei rossoneri, la quale ha un valore di 32 milioni più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Milan, si attende la decisione del Brugge

“La sua volontà è di venire da noi, riteniamo di aver presentato una grande offerta. Mi auguro che la situazione si concluda per il bene del Milan”, ha dichiarato Tare in conferenza stampa.

Si attende una risposta concreta e definitiva dai belgi, il Milan ha offerto un pacchetto da trentasette milioni complessivi al Bruges, comprendenti trentadue milioni di parte fissa più tre milioni di bonus facilmente raggiungibili più altri due di maggiorazioni un po’ più complicate. Ad oggi, si tratta della proposta più alta nella storia della Jupiler Pro League. Adesso tocca al Bruges decidere: o accettare la proposta del Milan o chiudere qui, perché non ci saranno ulteriori offerte. Il club di Via Aldo Rossi ha il desiderio fortissimo del trasferimento del giovane ragazzo a Milanello. In questi giorni, Jashari si sta allenando da solo presso il Centro Sportivo di Koningin Astridlaan in attesa del via libera dei belgi per partire per Milano.