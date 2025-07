La forza dell’Inter in questi ultimi anni passava anche da un centrocampo forte, probabilmente tra i più forti in Italia e in Europa. Adesso che, in seguito agli ultimi eventi, il reparto dei nerazzurri potrebbe subire un cambiamento forte, la società non ha intenzione di perdere nulla, ma di investire e rafforzare la rosa in mano a Chivu. Pronti 100 milioni da investire in vista della prossima stagione.

Inter, 100 milioni per ripartire

I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Hakan Calhanoglu, attualmente in ferie assieme all’amico di squadra, il portiere Sommer, ma con in testa la voglia di tornare in patria. Dopo aver messo a posto le sorti di Calhanoglu, sarà il tempo di Ederson, brasiliano desiderato da tutto lo staff interista, attualmente in forza all’Atalanta. Il brasiliano tuttofare della Dea è stato identificato come rinforzo perfetto qualora il turco andasse via. L’ostacolo principale per esaudire il sogno Ederson è il prezzo fissato dai Percassi: 60 milioni di euro. Ma considerando gli ultimi risultati del summit della società della Beneamata, il club ha in programma di chiudere questo mercato con 100 milioni circa, modulabili in base alle esigenze della rosa.

L’Inter ha intenzione di rilanciarsi con un mercato che prevede un 100 complessivo nel conteggio tra entrate e uscite che porterà i rinforzi ideali. Non solo Ederson, Beppe Marotta, al ds Piero Ausilio e al suo vice Dario Baccin insieme all’allenatore Chivu si sono incontrati ieri e hanno valutato i possibili nomi in arrivo.