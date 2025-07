Il danese potrebbe arrivare in capitale, ma solo in prestito.

La Roma oltre al gran lavoro per rinforzare i vari reparti, è concentrata al massimo sulla ricerca del nuovo attaccante. La dirigenza dei giallorossi è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo le partenze di Tammy Abraham e Eldor Shomurodov, tra i profili monitorati spunta quello di Rasmus Højlund.

Roma, Rasmus Højlund il sogno di Gasprini

Il centravanti del Manchester United, classe 2003, è uno dei sogni in attacco di Gianpiero Gasperini. Il danese ha già iniziato la preparazione estiva con i Red Devils, ma il suo futuro in Inghilterra è a rischio, potrebbe non essere a Manchester nella prossima stagione.

Da una fonte danese, il sito sportivo Tipsbladet, il nome di Højlund è stato accostato al mercato della nostra Serie A, nello specifico alla Roma. Massara si farà avanti con i Diavoli Rossi per accontentare Gian Piero Gasperini, il quale è un grande estimatore del danese, avendolo già allenato ai tempi dell’Atalanta. Purtroppo portarlo nella capitale non sarà semplice, il prezzo resta un grande ostacolo per le casse della Roma. Gli inglesi hanno già fissato la sua valutazione, la quale si aggira attorno ai 45 milioni di euro. Al momento resta una cifra troppo alta per le casse giallorosse. Ecco perché, per la Roma, l’opzione del prestito potrebbe rappresentare l’unica soluzione concreta.