Inter, rientrano dalle vacanze gli azzurri | Ma Inzaghi avrà tutti a disposizione solo il 7 agosto

Il gruppo dell’Inter, per la preparazione alla prossima stagione, si arricchisce degli italiani che sono stati impegnati all’Europeo. Poco fa, ad Appiano Gentile, sono infatti arrivati Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Federico Dimarco, pronti a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi per iniziare la preparazione che porterà all’esordio ufficiale in campionato, fissato per il prossimo 17 agosto contro il Genoa.

Tornati gli italiani Inzaghi aspetta gli altri nazionali | Ecco le date dei rientri

L’Inter è stata una delle squadre in Europa ad aver mandato più giocatori in assoluto ad Euro 2024 e tra questi gli azzurri sono stati i primi a rientrare alla base. Per gli altri c’è da aspettare ancora, e gli ultimi a tornare saranno ovviamente gli Argentini, Lautaro Martinez e Valentin Carboni, freschi vincitori della Copa America.

Ecco le date dei rientri degli altri nazionali: