Verso Inter – Lazio, out Zaccagni e Pellegrini

Domenica si giocherà Inter – Lazio. In vista del match Baroni dovrà fare a meno di Zaccagni e Pellegrini. Infatti, entrambi i giocatori sono squalificati.

Verso Inter – Lazio, Pedro e Marusic titolari

Con l’assenza di Zaccagni e Pellegrini, Baroni dovrebbe rimediare schierando Pedro sulla fascia sinistra con Marusic dietro, ma è ancora presto per parlare di probabili formazioni.

Nel frattempo in infermeria si spera nel recupero di Nuno Tavares che potrebbe tornare a disposizione proprio per il match contro l’Inter. In quel caso il portoghese potrebbe “rubare” la titolarità a Marusic, ma per adesso restiamo nel campo delle ipotesi.