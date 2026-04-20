Il calciomercato Lazio ha inserito Sebastiano Esposito nella lista dei prossimi obiettivi. L’attaccante, attualmente in forza al Cagliari, ma arrivato in prestito dall’Inter, sta disputando una stagione brillante con i sardi.

Calciomercato Lazio, Sebastiano Esposito per il futuro dell’attacco

Alla società della Lazio si pensa già al futuro e continua anche con la sua filosofia: puntare ai talenti migliori del campionato. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza di Formello è quello di Sebastiano Esposito. Il giovane talento di Castellammare di Stabia quest’anno è protagonista di una stagione da incorniciare con la maglia del Cagliari.

Il club capitolino seguirebbe il giocatore, il quale è rientrato anche tra gli interessi di altre società, come il Torino. Anche il club di Urbano Cairo lavora alla ricerca di volti nuovi per sostituire i giocatori andati via o vicino all’addio. A Torino c’è Simeone che va verso l’Argentina e Zapata incerto. Mentre a Torino partono sondaggi, a Formello la società è già in fase avanzata di mercato per assicurarsi un calciatore come Esposito. L’attaccante, con doti poliedriche, è capace di agire sia da punta che da rifinitore, perfetto in qualsiasi squadra. Le prestazioni regalate ai sardi fino ad oggi in Sardegna, confermano che il 24enne è finalmente pronto a fare il salto di qualità e giocare in una piazza più grande, importante ed esigente come quella biancoceleste.