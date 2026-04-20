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lunedì, Aprile 20, 2026
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Calciomercato Milan, colpi da 90: Lewandowski e Salah nel mirino

Di
Anna Rosaria Iovino
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mohamed salah ( foto di salvatore fornelli )
Mohamed Salah ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan prepara una stagione all’insegna delle follie. Nelle ultime ore spuntano due nomi importanti, Max Allegri avrebbe chiesto alla società di puntare su due parametri zero di eccellenza: Lewandowski e Salah.

Calciomercato Milan, la lista di Allegri

Il Milan potrebbe arrivare a fare un mercato stellare tra le entrate per la qualificazione alla prossima Champions League e le cessioni d’oro in arrivo. I meneghini sono pronti ad ingaggiare giocatori importanti, vere e proprie stelle del calcio. Sono spuntati i nomi di Lewandowski e Salah. Il giocatore del Liverpool è in scadenza, tra le destinazioni più plausibili c’è quella dell’Arabia Saudita. Il giocatore dei Reds, che ha già confermato il suo addio, potrebbe valutare la Serie A per poter continuare a militare nel calcio europeo e disputare la Champions League anche il prossimo anno ma con la maglia del Milan. L’unico ostacolo è il prezzo dello stipendio. Ma su questo si potrebbe sempre lavorare.

Non solo Salah, c’è anche il nome di Lewandowski in lista. L’attaccante polacco è in uscita dal Barcellona. Il club catalano ha proposto il rinnovo ma ancora non è stato fatto nessun passo in avanti. Intanto il giocatore potrebbe guardarsi intorno e valutare altre offerte. Il centravanti ha ricevuto offerte da ogni parte del mondo, inclusa la MSL e la Saudi Proleague. Non sarà facile arrivarci, oltre alla concorrenza l’attaccante potrebbe restare a Barcellona. Il Milan continua la sua ricerca di giocatori esperti e di talento. Nel mirino restano anche Goretzka e Bernanrdo Silva.

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