Calciomercato Milan, colpi da 90: Lewandowski e Salah nel mirino

Il calciomercato Milan prepara una stagione all’insegna delle follie. Nelle ultime ore spuntano due nomi importanti, Max Allegri avrebbe chiesto alla società di puntare su due parametri zero di eccellenza: Lewandowski e Salah.

Calciomercato Milan, la lista di Allegri

Il Milan potrebbe arrivare a fare un mercato stellare tra le entrate per la qualificazione alla prossima Champions League e le cessioni d’oro in arrivo. I meneghini sono pronti ad ingaggiare giocatori importanti, vere e proprie stelle del calcio. Sono spuntati i nomi di Lewandowski e Salah. Il giocatore del Liverpool è in scadenza, tra le destinazioni più plausibili c’è quella dell’Arabia Saudita. Il giocatore dei Reds, che ha già confermato il suo addio, potrebbe valutare la Serie A per poter continuare a militare nel calcio europeo e disputare la Champions League anche il prossimo anno ma con la maglia del Milan. L’unico ostacolo è il prezzo dello stipendio. Ma su questo si potrebbe sempre lavorare.

Non solo Salah, c’è anche il nome di Lewandowski in lista. L’attaccante polacco è in uscita dal Barcellona. Il club catalano ha proposto il rinnovo ma ancora non è stato fatto nessun passo in avanti. Intanto il giocatore potrebbe guardarsi intorno e valutare altre offerte. Il centravanti ha ricevuto offerte da ogni parte del mondo, inclusa la MSL e la Saudi Proleague. Non sarà facile arrivarci, oltre alla concorrenza l’attaccante potrebbe restare a Barcellona. Il Milan continua la sua ricerca di giocatori esperti e di talento. Nel mirino restano anche Goretzka e Bernanrdo Silva.