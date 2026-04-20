Il calciomercato Inter potrebbe assistere ad un addio non gradito nella prossima estate. Alessandro Bastoni pronto a lasciare l’Inter ma solo per andare al Barcellona. La stagione in corso, la più difficile della sua carriera, è quasi arrivata al termine e potrebbe essere l’ultima in Serie A. Gli ultimi aggiornamenti da Appiano.

Calciomercato Inter, addio a Bastoni: la strategia dei blaugrana

La notizia arriva dalla Spagna, dove sono certi che l’affare si farà. Il quotidiano spagnolo ‘Sport’ afferma che il Barcellona punta forte sul difensore dell’Inter per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione. La dirigenza catalana farà di tutto per arrivare a Bastoni, neanche il prezzo fermerà la società. Il difensore italiano, in scadenza a giugno 2028, ha un prezzo fissato: almeno 70 milioni di euro.

Il club iberico approfitterà del momento difficile del difensore, visto che il giocatore ha l’idea di lasciare l’Inter e l’Italia per iniziare una nuova avventura. Ma la voglia del giocatore di andare via è dettata solo dalle difficoltà, quindi la destinazione deve essere importante, e lo farà soltanto per andare a vestire la maglia del Barcellona. Intanto sembra che non solo il Barça, anche dalla Premier League si sia mosso il Liverpool. Dal quotidiano Mundo Deportivo, oltre alla certezza dell’affare, parlano anche di una possibile contropartita pensata dal Barcellona. I blaugrana, per ottenere uno sconto, potrebbero inserire nell’affare il terzino destro Hector Fort, classe 2006, in prestito all’Elche. Un altro nome che il Barcellona potrebbe proporre è l’attaccante classe 2005 Roony Bardghji, utilizzato poco da Flick.