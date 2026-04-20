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lunedì, Aprile 20, 2026
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Calciomercato Roma, le condizioni di Gasperini per restare

Di
Anna Rosaria Iovino
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192
serie a enilive 2025 20226: roma vs atalanta
GIAN PIERO GASPERINI PERPLESSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma potrebbe anche essere scenario di un addio a Gianpiero Gasperini a fine stagione. In attesa delle decisioni da parte dei Friedkin, il Gasp inizia ad avanzare anche le sue richieste per restare a Trigoria.

Calcioomercato Roma, le richieste del Gasp

Se la società dovesse confermare l’allenatore arrivato dall’Atalanta, significherà anche che accetta le condizioni del tecnico. Per restare a Trigoria anche nella prossima stagione, chiede piena fiducia con più poteri, anche sullo staff medico. Gasperini ha bisogno di rinforzare al meglio la rosa, quindi serve un un budget importante da investire sul mercato estivo.

Non solo, la società americana dovrebbe attuare anche una intena, dove Gasperini vuole un direttore sportivo diverso da Ricky Massara, con il quale i rapporti si sono inclinati in questa stagione, ma soprattutto il tecnico chiede di non avere più alcun rapporto di lavoro con Claudio Ranieri. Condizioni non semplici, forse impossibili. Tutto dipende dalla società, se vorrà rinnovare la fiducia al tecnico e rivoluzionare l’interno dello staff o cambiare allenatore. Nelle prossime settimane si potrà capire meglio, si attendono le decisione dei Friedkin e il futuro della Roma.

 

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